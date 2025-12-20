İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İtaliya Superkubokunun finalında "Bolonya" və "Napoli" komandaları qarşılaşacaq

    Futbol
    • 20 dekabr, 2025
    • 02:20
    İtaliya Superkubokunun finalında Bolonya və Napoli komandaları qarşılaşacaq

    "Bolonya" futbol üzrə İtaliya Superkubokunun yarımfinalında penaltilər seriyasında "İnter"i məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, turnir Səudiyyə Ərəbistanında keçirilir.

    Əsas vaxt 1:1 hesabı ilə başa çatıb, penaltilər seriyasında isə "Bolonya" daha dəqiq olub – 3:2. Əsas vaxtda "İnter"in heyətində Markus Tyuram (2-ci dəqiqə) fərqlənib. "Bolonya"nın qolunu isə Rikardo Orsolini (35-ci dəqiqə, penalti) vurub.

    "İnter" İtaliyanın vitse-çempionu, "Bolonya" isə ölkə kubokunun sahibidir. Birinci yarımfinalda İtaliyanın hazırkı çempionu "Napoli" kubokun finalçısı "Milan"ı 2:0 hesabı ilə məğlub edib. Final oyunu 22 dekabrda keçiriləcək.

    Ötən il İtaliya Superkubokunun sahibi "Milan" olub, o, finalda "İnter"i 3:2 hesabı ilə məğlub edib. Ən çox titul qazanan klub isə "Yuventus"dur – Turin təmsilçisi bu kuboku 9 dəfə qazanıb. "Bolonya" isə tarixində ilk dəfə İtaliya Superkubokunun finalına yüksəlib.

    "Bolonya" klubu İnter Penalti
    "Болонья" и "Наполи" сыграют в финале Суперкубка Италии по футболу

    Son xəbərlər

    02:52

    NYT: ABŞ Suriyada İŞİD-ə zərbələr endirməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    02:36

    Rusiya Ukraynanın Odessa vilayətindəki limana zərbə endirib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    02:20

    İtaliya Superkubokunun finalında "Bolonya" və "Napoli" komandaları qarşılaşacaq

    Futbol
    01:47

    KİV: "Barselona" "Marsel"in yarımmüdafiəçisi Qrinvudla müqavilə imzalamaq üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    01:28

    ABŞ Epşteyn işi ilə bağlı sənədləri yayımlamağa başlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:19

    Avropa Komissiyası Gürcüstanla viza rejiminin ləğvini nəzərdən keçirir

    Region
    00:21

    ABŞ çinli tədqiqatçını bağırsaq çöpü qaçaqmalçılığında ittiham edib

    Digər ölkələr
    23:52

    Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində polisə atəş açılıb, dörd nəfər saxlanılıb

    Region
    23:36

    Arizona ştatındakı hərbi bazada atışma baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti