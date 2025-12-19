Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На военной базе в штате Аризона произошла стрельба

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 23:33
    На военной базе в штате Аризона произошла стрельба

    Неизвестный открыл стрельбу на базе Люк Военно-воздушных сил США в штате Аризона.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице базы в Facebook.

    "База Люк принимает меры в связи с сообщениями об инциденте со стрельбой. Личному составу предписано оставаться на местах и найти укрытие", - отмечается в заявлении.

    Информация о возможных жертвах, а также о личности стрелявшего пока не приводится.

    Arizona ştatındakı hərbi bazada atışma baş verib

