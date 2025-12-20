ООН требует расследования убийства сотрудника миссии в Южном Судане

ООН призвала правительство Южного Судана расследовать убийство сотрудника миссии ООН в стране.

Как передает американское бюро Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что сотрудник был арестован 15 декабря в городе Вау провинции Западный Бахр-эль-Газаль силами безопасности Южного Судана. С тех пор миссия поддерживала тесный контакт с местными властями и пыталась обеспечить безопасное освобождение сотрудника UNMISS Булла Рока Майала. Миссия подтвердила его смерть в начале этой недели.

"Убийство сотрудников ООН недопустимо, и мы призываем власти Южного Судана немедленно, полно и прозрачно расследовать произошедшее, а также привлечь виновных к ответственности", - подчеркнул Дюжаррик.

Он добавил, что Булл Рок Майал выполнял функции переводчика для миссии ООН (UNMISS) в Южном Судане.