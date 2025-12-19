Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Израиль и Ливан провели встречу по вопросам безопасности и экономики

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 23:14
    Израиль и Ливан провели встречу по вопросам безопасности и экономики

    Представители Израиля и Ливана при посредничестве США провели новую встречу, на которой обсуждались темы безопасности и экономики.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Согласно ее заявлению, встреча состоялась в приграничном населенном пункте Эн-Накура на юге Ливана. С израильской стороны переговоры вел замглавы Совета национальной безопасности по вопросам внешней политики Йосеф Дразнин.

    "Встреча стала продолжением диалога в сфере безопасности, направленного на разоружение [шиитской организации] "Хезболлах" ливанской армией. Обсуждались способы продвижения экономических проектов, призванных укрепить взаимный интерес в устранении угрозы со стороны "Хезболлах" и обеспечить устойчивую безопасность для жителей по обе стороны границы", - заявили в канцелярии Нетаньяху.

