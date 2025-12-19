Израиль и Ливан провели встречу по вопросам безопасности и экономики
- 19 декабря, 2025
- 23:14
Представители Израиля и Ливана при посредничестве США провели новую встречу, на которой обсуждались темы безопасности и экономики.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Согласно ее заявлению, встреча состоялась в приграничном населенном пункте Эн-Накура на юге Ливана. С израильской стороны переговоры вел замглавы Совета национальной безопасности по вопросам внешней политики Йосеф Дразнин.
"Встреча стала продолжением диалога в сфере безопасности, направленного на разоружение [шиитской организации] "Хезболлах" ливанской армией. Обсуждались способы продвижения экономических проектов, призванных укрепить взаимный интерес в устранении угрозы со стороны "Хезболлах" и обеспечить устойчивую безопасность для жителей по обе стороны границы", - заявили в канцелярии Нетаньяху.