В США обвинили исследователя из КНР в контрабанде кишечной палочки

США обвинили исследователя из КНР во ввозе кишечной палочки в страну.

Как передает Report, об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кэш Пател в соцсети Х.

"Юхуан Сян, научный сотрудник и обладатель визы J-1 из Китая, был обвинен в контрабанде кишечной палочки (E. coli) в США и предоставлении ложных сведений об этом", - написал он.

По его словам, исследователь попытался обойти американские законы и получить биологические материалы, спрятанные в посылке из Китая. Пател отметил, что кишечная палочка может нанести серьезный ущерб урожаю в США и привести к значительным финансовым потерям для американской экономики.