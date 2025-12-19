В США обвинили исследователя из КНР в контрабанде кишечной палочки
- 19 декабря, 2025
- 23:56
США обвинили исследователя из КНР во ввозе кишечной палочки в страну.
Как передает Report, об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кэш Пател в соцсети Х.
"Юхуан Сян, научный сотрудник и обладатель визы J-1 из Китая, был обвинен в контрабанде кишечной палочки (E. coli) в США и предоставлении ложных сведений об этом", - написал он.
По его словам, исследователь попытался обойти американские законы и получить биологические материалы, спрятанные в посылке из Китая. Пател отметил, что кишечная палочка может нанести серьезный ущерб урожаю в США и привести к значительным финансовым потерям для американской экономики.
