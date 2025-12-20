В результате ударов США по Сирии ликвидированы по меньшей мере пять членов ИГ
- 20 декабря, 2025
- 11:26
По меньшей мере пять членов группировки ИГ, включая лидера ячейки, были убиты в результате ночных ударов США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.
Согласно информации, ликвидированная ячейка отвечала за эксплуатацию беспилотников в этом районе.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что нанесло удары по более чем 70 целям в Сирии.
