    В результате ударов США по Сирии ликвидированы по меньшей мере пять членов ИГ

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 11:26
    В результате ударов США по Сирии ликвидированы по меньшей мере пять членов ИГ

    По меньшей мере пять членов группировки ИГ, включая лидера ячейки, были убиты в результате ночных ударов США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

    Согласно информации, ликвидированная ячейка отвечала за эксплуатацию беспилотников в этом районе.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что нанесло удары по более чем 70 целям в Сирии.

