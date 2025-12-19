İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ çinli tədqiqatçını bağırsaq çöpü qaçaqmalçılığında ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 00:21
    ABŞ çinli tədqiqatçını bağırsaq çöpü qaçaqmalçılığında ittiham edib

    ABŞ Çin Xalq Respublikasından olan bir tədqiqatçını ölkəyə bağırsaq çöplərini (E.Coli) gətirməkdə ittiham edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Federal Təhqiqatlar Bürosunun direktoru Keş Patel "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Çindən J-1 vizası ilə gəlmiş elmi əməkdaş Yuxuan Syan ABŞ-yə bağırsaq çöplərini (E.Coli) qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirməkdə və bu barədə yalan məlumat verməkdə ittiham olunub", – deyə o yazıb.

    Onun sözlərinə görə, tədqiqatçı Amerika qanunlarını pozaraq Çindən göndərilən bağlamada gizlədilmiş bioloji materialları əldə etməyə çalışıb. Patel qeyd edib ki, bağırsaq çöpləri ABŞ-də məhsullara ciddi zərər vura və ölkə iqtisadiyyatına böyük maliyyə itkiləri gətirə bilər.

    Çin ABŞ bağırsaq çöpləri
    В США обвинили исследователя из КНР в контрабанде кишечной палочки

    Son xəbərlər

    00:21

    ABŞ çinli tədqiqatçını bağırsaq çöpü qaçaqmalçılığında ittiham edib

    Digər ölkələr
    23:52

    Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində polisə atəş açılıb, dörd nəfər saxlanılıb

    Region
    23:36

    Arizona ştatındakı hərbi bazada atışma baş verib

    Digər ölkələr
    23:17

    İsraillə Livan təhlükəsizlik və iqtisadi məsələlərlə bağlı görüş keçirib

    Digər ölkələr
    22:53

    KİV: Belçikada muzeydən Napoleonun üzüyü oğurlanıb

    Digər ölkələr
    22:41

    IFFHS 2025-ci il üçün ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıb

    Futbol
    22:41
    Foto

    Cenevrədə Xəzər dənizi ilə bağlı yaradılmış xüsusi qrupun ikinci iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    22:31

    Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    22:28

    Rubio dekabrın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə razılaşmaya ümid edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti