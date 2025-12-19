ABŞ çinli tədqiqatçını bağırsaq çöpü qaçaqmalçılığında ittiham edib
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 00:21
ABŞ Çin Xalq Respublikasından olan bir tədqiqatçını ölkəyə bağırsaq çöplərini (E.Coli) gətirməkdə ittiham edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Federal Təhqiqatlar Bürosunun direktoru Keş Patel "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Çindən J-1 vizası ilə gəlmiş elmi əməkdaş Yuxuan Syan ABŞ-yə bağırsaq çöplərini (E.Coli) qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirməkdə və bu barədə yalan məlumat verməkdə ittiham olunub", – deyə o yazıb.
Onun sözlərinə görə, tədqiqatçı Amerika qanunlarını pozaraq Çindən göndərilən bağlamada gizlədilmiş bioloji materialları əldə etməyə çalışıb. Patel qeyd edib ki, bağırsaq çöpləri ABŞ-də məhsullara ciddi zərər vura və ölkə iqtisadiyyatına böyük maliyyə itkiləri gətirə bilər.
Son xəbərlər
00:21
ABŞ çinli tədqiqatçını bağırsaq çöpü qaçaqmalçılığında ittiham edibDigər ölkələr
23:52
Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində polisə atəş açılıb, dörd nəfər saxlanılıbRegion
23:36
Arizona ştatındakı hərbi bazada atışma baş veribDigər ölkələr
23:17
İsraillə Livan təhlükəsizlik və iqtisadi məsələlərlə bağlı görüş keçiribDigər ölkələr
22:53
KİV: Belçikada muzeydən Napoleonun üzüyü oğurlanıbDigər ölkələr
22:41
IFFHS 2025-ci il üçün ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıbFutbol
22:41
Foto
Cenevrədə Xəzər dənizi ilə bağlı yaradılmış xüsusi qrupun ikinci iclası keçirilibXarici siyasət
22:31
Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyibDigər ölkələr
22:28