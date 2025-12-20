İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ bir neçə gündə "Qızıl kart" satışından 1,3 milyard dollar əldə edib

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 03:15
    ABŞ bir neçə gündə Qızıl kart satışından 1,3 milyard dollar əldə edib

    ABŞ son günlərdə ölkədə yaşayış hüququ verən "Qızıl kart" satışından 1,3 milyard dollar gəlir əldə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ticarət naziri Hovard Latnik açıqlayıb.

    Latnik qeyd edib ki, satışlar cəmi bir neçə gün ərzində bu məbləğə çatıb. Onun sözlərinə görə, hazırda "Qızıl kart" vasitəsilə leqallaşma imkanı ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciətin işlənməsi üçün 15 min dollar rüsum ödənildikdən sonra təqdim olunur. Müraciət təsdiqləndiyi halda, namizəd əlavə olaraq ABŞ hökumətinə 1 milyon dollar ödəməlidir. Rəsmilər sürətli baxış və "Green card" verilməsini vəd edirlər.

    "Green card" ABŞ huquq
    США за несколько дней продали "золотых" грин-карт на $1,3 млрд

