ABŞ bir neçə gündə "Qızıl kart" satışından 1,3 milyard dollar əldə edib
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 03:15
ABŞ son günlərdə ölkədə yaşayış hüququ verən "Qızıl kart" satışından 1,3 milyard dollar gəlir əldə edib.
"Report"un məlumatına görə, bunu ticarət naziri Hovard Latnik açıqlayıb.
Latnik qeyd edib ki, satışlar cəmi bir neçə gün ərzində bu məbləğə çatıb. Onun sözlərinə görə, hazırda "Qızıl kart" vasitəsilə leqallaşma imkanı ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciətin işlənməsi üçün 15 min dollar rüsum ödənildikdən sonra təqdim olunur. Müraciət təsdiqləndiyi halda, namizəd əlavə olaraq ABŞ hökumətinə 1 milyon dollar ödəməlidir. Rəsmilər sürətli baxış və "Green card" verilməsini vəd edirlər.
Son xəbərlər
03:37
Pentaqon rəhbəri ABŞ-nin Suriyada antiterror əməliyyatına başladığını elan edibDigər ölkələr
03:33
Fransanın İdman Nazirliyi kiberhücuma məruz qalıbDigər ölkələr
03:15
ABŞ bir neçə gündə "Qızıl kart" satışından 1,3 milyard dollar əldə edibDigər ölkələr
02:52
NYT: ABŞ Suriyada İŞİD-ə zərbələr endirməyə başlayıbDigər ölkələr
02:36
Rusiya Ukraynanın Odessa vilayətindəki limana zərbə endirib, ölənlər varDigər ölkələr
02:20
İtaliya Superkubokunun finalında "Bolonya" və "Napoli" komandaları qarşılaşacaqFutbol
01:47
KİV: "Barselona" "Marsel"in yarımmüdafiəçisi Qrinvudla müqavilə imzalamaq üçün danışıqlar aparırFutbol
01:28
ABŞ Epşteyn işi ilə bağlı sənədləri yayımlamağa başlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
01:19