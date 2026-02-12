İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 22:20
    Ayxan Abbasov: Əsas məqsədimiz C Liqasına qayıtmaqdır

    Azərbaycan yığmasının əsas məqsədi UEFA Millətlər Liqasında C Liqasına qayıtmaqdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan seçməsinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

    Mütəxəssis UEFA Millətlər Liqasının 2026/2027 mövsümünün püşkünü dəyərləndirib:

    "Rəqiblərimiz bilindi, komandamız üçün xeyirli olsun. Bütün potensial rəqiblərimizlə tanış olmuşduq, oyunlarını izləmişdik. Əlbəttə ki, əsas məqsədimiz C Liqasına qayıtmaqdır. Qarşıdan yoldaşlıq görüşləri gəlir. Həmin oyunlarda futbolçuları izləmək, heyəti müəyyənləşdirmək imkanımız olacaq. C Liqasına qayıdacağımıza inanıram".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması D Liqasının 2-ci qrupunda Litva və Lixtenşteyn yığmaları ilə qarşılaşacaq. Millətlər Liqasında yeni mövsümə 2026-cı ilin sentyabrında start veriləcək.

    ayxan abbasov Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqası Futbol xəbərləri

