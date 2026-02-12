İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Netanyahu: Tramp İranla bağlı fikrimi eşitmək istəyirdi

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 22:25
    Netanyahu: Tramp İranla bağlı fikrimi eşitmək istəyirdi

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda razılıq əldə ediləcəyi təqdirdə, Təl-Əvivin maraqlarının nəzərə alınmalı olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Netanyahu bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə Vaşinqtonda keçirdiyi müzakirədən sonra İsrailə geri dönərkən hava limanında jurnalistlərə açıqlayıb.

    "O (Donald Tramp – red.) mənim fikrimi eşitmək istəyirdi. İranla istənilən razılığın mahiyyətinə dair ümumi skeptisizm ifadə etdim", - İsrailin Baş naziri bildirib.

    Netanyahu təkcə nüvə probleminin yox, həm də ballistik raketlər və İranın proksi qüvvələri ilə bağlı İsraili maraqlandıran məqamların da nəzərə alınmalı olduğunu diqqətə çatdırıb.

    Netanyahu bildirib ki, Trampla Qəzza zolağında həyata keçirilən sülh planı da müzakirə olunub.

    Benyamin Netanyahu Donald Tramp İran nüvə proqramı raket proqramı Qəzza
    Нетаньяху: Я выразил Трампу свой скептицизм относительно любого соглашения с Ираном

