Нетаньяху: Я выразил Трампу свой скептицизм относительно любого соглашения с Ираном

Израиль сомневается в продуктивности какого-либо соглашения, которое может быть заключено с Ираном по вопросу ядерной программы.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил журналистам в аэропорту по возвращении в Израиль после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Он (Дональд Трамп – ред.) хотел услышать мое мнение. Я выразил общий скептицизм относительно сути любого соглашения с Ираном", - заявил он.

Тем не менее, по словам премьера, в случае достижения договоренности в результате ирано-американских переговоров должны быть учтены интересы Тель-Авива.

Нетаньяху подчеркнул, что любое соглашение не должно ограничиваться решением ядерной проблемы, а должно включать и другие важные для Израиля вопросы, такие как прокси-силы Ирана и производство баллистических ракет.

Нетаньяху сообщил, что также обсудил с Трампом реализацию пунктов мирного плана по Газе.