США за несколько дней продали "золотых" грин-карт на $1,3 млрд

    • 20 декабря, 2025
    • 02:52
    США за последние дни продали "золотых" грин-карт на право жительства в стране на сумму $1,3 миллиарда.

    Как передает Report, об этом заявил министр торговли Говард Латник.

    Г. Латник отметил, что продажи достигли этой суммы всего за несколько дней. По его словам, сейчас возможность легализации через "золотую" грин-карту предоставляется при оплате $15 тыс. сбора за обработку заявки в Министерстве внутренней безопасности США. В случае одобрения соискателю потребуется дополнительно выплатить $1 млн американскому правительству. Власти обещают быстрое рассмотрение и выдачу грин-карты.

