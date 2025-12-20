Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МВД Франции усилит меры безопасности в преддверии новогодних праздников

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес направил письмо префектам регионов с требованием усилить меры безопасности по всей республике в преддверии новогодних праздников.

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

    По его данным, в связи с "очень высоким уровнем террористической угрозы и рисками нарушений общественного порядка" Нуньес потребовал "усилить меры безопасности на всей территории страны, обеспечив заметное присутствие сил правопорядка".

    Места массового скопления людей будут находиться под постоянным наблюдением, при этом особое внимание будет уделено общественному транспорту.

    Затрагивая в письме тему возможных беспорядков во время новогодних гуляний, Нуньес потребовал от префектов пристально следить за оборотом пиротехники. AFP уточняет, что речь, в частности, идет о временных запретах на продажу и перевозку фейерверков.

