Шеф Пентагона объявил о начале антитеррористической операции США в Сирии

Вооруженные силы США начали антитеррористическую операцию в Сирии против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в ответ на атаку на американских военных в Пальмире.

Как передает Report, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.

По его словам, операция Hawkeye Strike ("Удар ястребиного глаза". - Ред.) направлена на уничтожение боевиков ИГ, объектов инфраструктуры и складов оружия. Министр подчеркнул, что действия США являются прямым ответом на нападение на американские войска, совершенное 13 декабря в сирийской Пальмире.

"Это не начало новой войны, а объявление возмездия", - отметил Хегсет.

Он также заявил, что в ходе операции американские военные уже ликвидировали ряд боевиков и намерены продолжить действия. "Сегодня мы выследили и убили наших врагов. Многих из них. И мы продолжим", - добавил глава Пентагона.