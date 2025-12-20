Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 20 декабря, 2025
    • 03:29
    Шеф Пентагона объявил о начале антитеррористической операции США в Сирии

    Вооруженные силы США начали антитеррористическую операцию в Сирии против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в ответ на атаку на американских военных в Пальмире.

    Как передает Report, об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.

    По его словам, операция Hawkeye Strike ("Удар ястребиного глаза". - Ред.) направлена на уничтожение боевиков ИГ, объектов инфраструктуры и складов оружия. Министр подчеркнул, что действия США являются прямым ответом на нападение на американские войска, совершенное 13 декабря в сирийской Пальмире.

    "Это не начало новой войны, а объявление возмездия", - отметил Хегсет.

    Он также заявил, что в ходе операции американские военные уже ликвидировали ряд боевиков и намерены продолжить действия. "Сегодня мы выследили и убили наших врагов. Многих из них. И мы продолжим", - добавил глава Пентагона.

    Pentaqon rəhbəri ABŞ-nin Suriyada antiterror əməliyyatına başladığını elan edib

    04:33

    04:11

    03:50

    03:40

    03:29

    03:07

    02:52

    02:25

    02:23

