Минспорта Франции подверглось кибератаке

Министерство спорта, молодежи и общественной жизни Франции подверглось кибератаке, в результате которой были украдены персональные данные миллионов жителей республики.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике ведомства, опубликованном на его сайте.

"Министерство спорта, молодежи и общественной жизни зафиксировало факт утечки данных из одной из его информационных систем, - отмечается в тексте. - Ведется работа по информированию 3,5 млн затронутых семей и передаче им рекомендаций по соблюдению мер безопасности".

В ведомстве отметили, что в связи с инцидентом была подана жалоба в Национальную комиссию Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL).