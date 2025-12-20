Минспорта Франции подверглось кибератаке
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 03:07
Министерство спорта, молодежи и общественной жизни Франции подверглось кибератаке, в результате которой были украдены персональные данные миллионов жителей республики.
Как передает Report, об этом говорится в коммюнике ведомства, опубликованном на его сайте.
"Министерство спорта, молодежи и общественной жизни зафиксировало факт утечки данных из одной из его информационных систем, - отмечается в тексте. - Ведется работа по информированию 3,5 млн затронутых семей и передаче им рекомендаций по соблюдению мер безопасности".
В ведомстве отметили, что в связи с инцидентом была подана жалоба в Национальную комиссию Франции по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL).
