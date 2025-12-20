Fransanın İdman Nazirliyi kiberhücuma məruz qalıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 20 dekabr, 2025
    • 03:33
    Fransanın İdman, Gənclik və İctimai Məsələlər Nazirliyi kiberhücuma məruz qalıb, nəticədə respublikanın milyonlarla sakininin şəxsi məlumatları oğurlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə qurumun saytında yayımlanan açıqlamada qeyd olunub.

    "İdman, Gənclik və İctimai Məsələlər Nazirliyi öz informasiya sistemlərindən birindən məlumat sızması faktını qeydə alıb. Hazırda 3,5 milyon ailənin məlumatlandırılması və onlara təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət olunması ilə bağlı tövsiyələrin verilməsi üzərində iş aparılır", – mətnə vurğulanıb.

    Nazirlik bildirib ki, insidentlə əlaqədar Fransanın İnformasiya Texnologiyaları və Vətəndaş Azadlıqları üzrə Milli Komissiyasına şikayət təqdim olunub.

