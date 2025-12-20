МВД: За сутки задержаны 6 человек разыскиваемых за мошенничество

Сотрудники полиции 19 декабря задержали и передали следствию 6 человек, находившиеся в розыске за мошенничество.

Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.

Также выявлены и переданы соответствующим органам 8 пропавших без вести, которые покинули место жительства, не уведомив членов семьи.