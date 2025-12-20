Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МВД: За сутки задержаны 6 человек разыскиваемых за мошенничество

    Происшествия
    • 20 декабря, 2025
    • 11:28
    МВД: За сутки задержаны 6 человек разыскиваемых за мошенничество

    Сотрудники полиции 19 декабря задержали и передали следствию 6 человек, находившиеся в розыске за мошенничество.

    Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.

    Также выявлены и переданы соответствующим органам 8 пропавших без вести, которые покинули место жительства, не уведомив членов семьи.

    МВД Азербайджан розыск мошенничество без вести пропавшие
    Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    12:12

    Magen David Azerbaijan в ответ на резолюцию ЕП: Азербайджан действует в рамках законодательства и ЕКПЧ

    Внутренняя политика
    12:12

    НАТО хочет согласовать новый рамочный документ с Арменией в 2026 году

    В регионе
    12:10

    В Баку стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Черногории

    Внешняя политика
    12:05

    Дорожная полиция обратилась к водителям: не садитесь за руль в усталом состоянии

    Внутренняя политика
    11:55
    Фото

    Похоронен мейханщик Агакерим

    Происшествия
    11:55

    Камбоджа обвинила Таиланд в уничтожении моста на севере страны

    Другие страны
    11:45

    Жюльет Гарсайд: Заявления Варданяна о незнании схем Troika выглядят неправдоподобными

    Медиа
    11:44
    Фото

    МЧС приостановило работу магазина Baku Electronics в Мингячевире

    Происшествия
    11:28

    МВД: За сутки задержаны 6 человек разыскиваемых за мошенничество

    Происшествия
    Лента новостей