МВД: За сутки задержаны 6 человек разыскиваемых за мошенничество
Происшествия
- 20 декабря, 2025
- 11:28
Сотрудники полиции 19 декабря задержали и передали следствию 6 человек, находившиеся в розыске за мошенничество.
Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.
Также выявлены и переданы соответствующим органам 8 пропавших без вести, которые покинули место жительства, не уведомив членов семьи.
