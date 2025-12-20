Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ибрагимович: Черногория приветствует Вашингтонские договоренности

    Внешняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 13:50
    Ибрагимович: Черногория приветствует Вашингтонские договоренности

    Черногория приветствует достигнутые в ходе Вашингтонского саммита 8 августа договоренности между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    Ибрагимович отметил, что в ходе сегодняшних переговоров с Байрамовым также обсуждался мирный процесс между Баку и Ереваном, в частности Вашингтонские договоренности.

    "Мы приветствуем достигнутые договоренности, реализация которых движется в положительном направлении. Мы надеемся, что Азербайджан продолжит демонстрировать мир, стабильность и процветание не только в регионе, но и в мире. Мы также заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества", - сказал он.

    Джейхун Байрамов Эрвин Ибрагимович МИД Азербайджан Черногория Вашингтонские соглашения мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    İbrahimoviç: Monteneqro Vaşinqton razılaşmalarını alqışlayır
    Ibrahimović: Montenegro welcomes Washington agreements

    Последние новости

    15:14

    Хакан Фидан на следующей неделе посетит Сирию

    Другие страны
    15:08
    Фото

    Вернувшимся в поселок Кяркиджахан семьям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:01

    РФ нанесли удар по порту "Южный" в Одессе

    Другие страны
    14:59

    ВВС Таиланда атаковали казино на территории Камбоджи

    Другие страны
    14:51

    Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГ

    В регионе
    14:48
    Фото

    Гафарова обсудила с Ибрагимовичем межпарламентское сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:32

    Общий срок заключения Имрана Хана составит более 30 лет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:20

    Азербайджан вдвое увеличил прямые инвестиции в экономику Великобритании

    Финансы
    14:02

    Министр: Подгорица видит хорошие перспективы для сотрудничества с Баку в энергосфере

    Энергетика
    Лента новостей