Ибрагимович: Черногория приветствует Вашингтонские договоренности

Черногория приветствует достигнутые в ходе Вашингтонского саммита 8 августа договоренности между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Ибрагимович отметил, что в ходе сегодняшних переговоров с Байрамовым также обсуждался мирный процесс между Баку и Ереваном, в частности Вашингтонские договоренности.

"Мы приветствуем достигнутые договоренности, реализация которых движется в положительном направлении. Мы надеемся, что Азербайджан продолжит демонстрировать мир, стабильность и процветание не только в регионе, но и в мире. Мы также заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества", - сказал он.