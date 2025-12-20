Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Гафарова обсудила с Ибрагимовичем межпарламентское сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 14:48
    Азербайджан и Черногория считают важным усиление взаимной поддержки в рамках международных парламентских организаций.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Милли Меджлиса по итогам встречи спикера Сахибы Гафаровой с вице-премьером и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем.

    Согласно информации, стороны в частности обсудили текущее состояние и перспективы развития дружественных и партнерских отношений. Сахиба Гафарова подчеркнула, что визит черногорской делегации имеет важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления связей и политического диалога.

    Было отмечено, что взаимные визиты на высшем и высоком уровнях играют значимую роль в развитии межгосударственных связей и имеют особую важность для рассмотрения двусторонней повестки дня. В этом контексте стороны обсудили сотрудничество в сферах экономики, туризма, инвестиций и других направлениях, подчеркнув, что активный и конструктивный политический диалог открывает новые возможности и в других областях взаимодействия.

    Особое внимание было уделено гуманитарному и культурному сотрудничеству. Подчеркивалось, что межпарламентское взаимодействие является неотъемлемой частью двусторонних отношений, а парламентская дипломатия играет значимую роль в их развитии.

    Эрвин Ибрагимович заявил, что Черногория придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном и высоко оценивает уровень двустороннего политического диалога.

    Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с вице-премьером и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем, находящимся с визитом в Баку.

    Как передает Report, об этом сообщило МИД Черногории в соцсети Х.

    "Ибрагимович встретился с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Встреча подчеркнула важность парламентской дипломатии и более тесного сотрудничества между законодательными органами, подтверждая общую приверженность развитию дружественных отношений и продвижению всестороннего и двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.

