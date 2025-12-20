Азербайджан вдвое увеличил прямые инвестиции в экономику Великобритании
Финансы
- 20 декабря, 2025
- 14:20
За январь-сентябрь этого года Азербайджан вложил прямые инвестиции в экономику Великобритании в размере $176 350 млн, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Великобритании в общем объеме инвестиций выросла с 6,3% до 8,7%.
За 9 месяцев Великобритания вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере $1 млрд 243 млн 118 тыс, что на 4,7% меньше по сравнению с годом ранее.
За январь-сентябрь 2025 года доля инвестиций Великобритании в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций снизилась с 28,8% до 26,2%.
