Азербайджан вдвое увеличил прямые инвестиции в экономику Великобритании

За январь-сентябрь этого года Азербайджан вложил прямые инвестиции в экономику Великобритании в размере $176 350 млн, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Великобритании в общем объеме инвестиций выросла с 6,3% до 8,7%.

За 9 месяцев Великобритания вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере $1 млрд 243 млн 118 тыс, что на 4,7% меньше по сравнению с годом ранее.

За январь-сентябрь 2025 года доля инвестиций Великобритании в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций снизилась с 28,8% до 26,2%.