İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 20 dekabr, 2025
    • 10:52
    Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Həmçinin qeyd edilib ki, dekabrın 19-da polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    DİN dələduzluq istintaq

    Son xəbərlər

    11:19

    Bukayo Saka "Arsenal"ın tarixində ən çox maaş alan futbolçu olacaq

    Futbol
    11:18

    Rusiya Ukraynada 10 istiqamətdə aktiv döyüş əməliyyatlarını davam etdirir

    Digər ölkələr
    11:13

    İmran Xan və həyat yoldaşı 17 il azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    11:03

    Ukrayna dronları Rusiya gəmisinə və "Lukoil" şirkətinin platformasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    11:02

    Bakıda avtobuslarda NFC-ni dəstəkləyən bank kartları ilə ödənişin tətbiqinə başlanılır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    10:59

    Qadın və kişi voleybolçuların Yüksək Liqalarında təxirə salınmış oyunların tarixləri müəyyənləşib

    Komanda
    10:58
    Foto

    Tanınmış məişət texnikası mağazasının faəliyyəti nöqsanlara görə dayandırılıb

    Hadisə
    10:52

    Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:51

    ABŞ Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti