Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 20 dekabr, 2025
- 10:52
Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Həmçinin qeyd edilib ki, dekabrın 19-da polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Son xəbərlər
11:19
Bukayo Saka "Arsenal"ın tarixində ən çox maaş alan futbolçu olacaqFutbol
11:18
Rusiya Ukraynada 10 istiqamətdə aktiv döyüş əməliyyatlarını davam etdirirDigər ölkələr
11:13
İmran Xan və həyat yoldaşı 17 il azadlıqdan məhrum edilibDigər ölkələr
11:03
Ukrayna dronları Rusiya gəmisinə və "Lukoil" şirkətinin platformasına zərbə endiribDigər ölkələr
11:02
Bakıda avtobuslarda NFC-ni dəstəkləyən bank kartları ilə ödənişin tətbiqinə başlanılır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
10:59
Qadın və kişi voleybolçuların Yüksək Liqalarında təxirə salınmış oyunların tarixləri müəyyənləşibKomanda
10:58
Foto
Tanınmış məişət texnikası mağazasının faəliyyəti nöqsanlara görə dayandırılıbHadisə
10:52
Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıbHadisə
10:51