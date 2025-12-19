BMT Cənubi Sudan hökumətini əməkdaşının öldürülməsini araşdırmağa çağırıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 22:25
    BMT Cənubi Sudan hökumətini ölkədəki BMT Missiyası (UNMISS) əməkdaşının öldürülməsini araşdırmağa çağırıb.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin sözçüsü Stefan Düjarrik jurnalistlərə bildirib.

    Sözçü qeyd edib ki, əməkdaş 15 dekabrda Cənubi Sudanda BMT Missiyası Qərbi Bahr əl-Qazal əyalətinin Vau şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən həbs edilib. O vaxtdan bəri yerli hakimiyyət orqanları ilə sıx əlaqədə qurulub və UNMISS əməkdaşı olan Bull Rock Mayalın təhlükəsiz şəkildə azad edilməsini təmin etməyə çalışıb. Missiya bu həftənin əvvəlində onun ölümünü təsdiqləyib: "BMT əməkdaşlarının öldürülməsi qəbuledilməzdir və biz Cənubi Sudan hakimiyyətlərini dərhal, hərtərəfli və şəffaf araşdırma aparmağa, məsul şəxslərin cavabdehliyini təmin etməyə çağırırıq".

    Düjarrik əlavə edib ki, Bull Rock Mayal Sudanda BMT Missiyası (UNMISS) üçün tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərib.

