    AMEA prezidenti: Azərbaycan dili daxili imkanlar hesabına zənginləşdirilməlidir

    Elm və təhsil
    • 18 fevral, 2026
    • 11:28
    AMEA prezidenti: Azərbaycan dili daxili imkanlar hesabına zənginləşdirilməlidir

    Azərbaycan dilinin daxili imkanlar hesabına zənginləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti, Dövlət Dil Komissiyasının üzvü, akademik İsa Həbibbəyli "Medianın dili elmi müzakirə müstəvisində" adlı konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, daxili imkanlardan biri də söz yaradıcılığıdır:

    "Söz yaradıcılığı nə qədər inkişaf edərsə, dil də o qədər zənginləşər. Yazarlar və dilçilərin bu istiqamətdə iş görməsi yaxşı olardı".

