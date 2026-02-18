AMEA prezidenti: Azərbaycan dili daxili imkanlar hesabına zənginləşdirilməlidir
Elm və təhsil
- 18 fevral, 2026
- 11:28
Azərbaycan dilinin daxili imkanlar hesabına zənginləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti, Dövlət Dil Komissiyasının üzvü, akademik İsa Həbibbəyli "Medianın dili elmi müzakirə müstəvisində" adlı konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, daxili imkanlardan biri də söz yaradıcılığıdır:
"Söz yaradıcılığı nə qədər inkişaf edərsə, dil də o qədər zənginləşər. Yazarlar və dilçilərin bu istiqamətdə iş görməsi yaxşı olardı".
