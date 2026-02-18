İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan dilinin orfoepiya lüğətinin 2026-cı ilin sonunadək hazırlanması planlaşdırılır

    Elm və təhsil
    • 18 fevral, 2026
    • 11:35
    Azərbaycan dilinin orfoepiya lüğətinin 2026-cı ilin sonunadək hazırlanması planlaşdırılır

    Azərbaycan dilinin orfoepiya lüğətinin 2026-cı ilin sonunadək hazırlanması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMEA-nın prezidenti, Dövlət Dil Komissiyasının üzvü, akademik İsa Həbibbəyli "Medianın dili elmi müzakirə müstəvisində" adlı konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, ölkədəki şəxs adları ilə bağlı məsələlərə də yenidən baxılmalıdır:

    "Hazırda Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda bu proseslə bağlı üç yeni şöbə yaradılıb".

    İsa Həbibbəyli Azərbaycan dilinin orfoepiya lüğəti AMEA
