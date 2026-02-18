Орфоэпический словарь азербайджанского языка подготовят к концу 2026 года

Орфоэпический словарь азербайджанского языка планируется подготовить к концу 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент НАНА, член Государственной языковой комиссии, академик Иса Габиббейли на конференции "Язык медиа в плоскости научной дискуссии".

Он также отметил необходимость пересмотра ряда вопросов, связанных с личными именами в стране.

"В настоящее время в Институте языкознания им. Насими в связи с данным процессом созданы три новых отдела", - добавил Габиббейли.