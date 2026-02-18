İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Fariz Cəfərov: "ChatGPT"nin Azərbaycan dilində cavab vermək dəqiqliyi artacaq"

    İqtisadiyyat
    • 18 fevral, 2026
    • 11:29
    Fariz Cəfərov: ChatGPTnin Azərbaycan dilində cavab vermək dəqiqliyi artacaq

    "ChatGPT"nin Azərbaycan dilində cavabvermə imkanları getdikcə təkmilləşir və gələcəkdə daha da inkişaf edəcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında IV Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin (4SİM) icraçı direktoru Fariz Cəfərov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda "ChatGPT" Azərbaycan dilində tam işlək vəziyyətdədir və zaman keçdikcə daha da mükəmməlləşir: "ChatGPT" artıq kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Əvvəllər süni intellekt həlləri öyrənmə mərhələsində idi. Zamanla verilən suallar və dil nümunələri əsasında sistem özünü təkmilləşdirir. İstifadə zamanı görünür ki, kifayət qədər ədəbi və bədii dildə çox yaxşı cavablar verir".

    F.Cəfərov bildirib ki, süni intellektin əsas xüsusiyyəti universallığıdır, lakin bu, eyni zamanda müəyyən məhdudiyyətlər də yaradır: "Bəzi hallarda ‘hallüsinasiya" deyilən vəziyyət yaranır. "ChatGPT" və bu tip süni intellekt həllərini çaya bənzətmək olar – çayın mövcud olması üçün mənbə lazımdır. Əgər su yoxdursa, çay da yoxdur. Eyni şəkildə, sistemin cavablarının keyfiyyəti onun qidalandığı məlumat bazasından asılıdır. Azərbaycan dilində və yerli mənbələrdə data nə qədər çox olarsa, "ChatGPT"nin Azərbaycan dilində cavab vermək dəqiqliyi və təkmilliyi də bir o qədər artacaq".

    O qeyd edib ki, artıq bir çox beynəlxalq platformalar da Azərbaycan dilini dəstəkləməyə başlayıb: "Google" şirkəti açıqlayıb ki, "Gemini" artıq Azərbaycan dilində suallara cavab verir. Əvvəllər bəzi hallarda sistemlər Azərbaycan dilində cavab vermədiyini bildirirdi, lakin indi bir çox süni intellekt həlləri bu dili dəstəkləyir".

    İcraçı direktor vurğulayıb ki, yerli rəqəmsal kontentin və məlumat bazasının genişləndirilməsi süni intellekt sistemlərinin Azərbaycan dilində daha dəqiq və keyfiyyətli işləməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Fatimə Bağırova

    4SİM Fariz Cəfərov
    Фариз Джафаров: Возможности ChatGPT на азербайджанском языке постоянно совершенствуются
    Fariz Jafarov: ChatGPT's capabilities in Azerbaijani constantly being improved

    Son xəbərlər

    12:42

    Səfir ANAMA rəhbəri ilə minatəmizləmə sahəsində Əməkdaşlıq Memorandumunun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:41

    Azərbaycan Portuqaliyaya neft ixracının həcmini açıqlayıb

    Energetika
    12:40

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    Digər ölkələr
    12:36

    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:36

    Elvin Hüseynov: Bu il "YAŞAT" Fondu artıq dörd layihə həyata keçirib

    Sosial müdafiə
    12:34

    Azərbaycan xurma ixracından gəlirini 16 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    12:33

    "Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    Futbol
    12:27

    Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti