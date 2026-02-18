Фариз Джафаров: Возможности ChatGPT на азербайджанском языке постоянно совершенствуются

Возможности ChatGPT на азербайджанском языке постоянно совершенствуются.

Об этом Report заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров.

По его словам, в настоящее время ChatGPT полноценно функционален на азербайджанском языке и демонстрирует достаточно высокий уровень качества. "Ранее решения на основе искусственного интеллекта находились преимущественно на стадии обучения. Со временем система совершенствуется за счет пользовательских запросов и языковых образцов", - отметил он.

Джафаров подчеркнул, что ключевым преимуществом искусственного интеллекта является универсальность, однако она же порождает определенные ограничения. В частности, в отдельных случаях может возникать эффект так называемой "галлюцинации" (неточная информация из-за ошибочной интерпретации данных – ред.).

"ChatGPT и подобные решения на основе искусственного интеллекта можно сравнить с рекой - для ее существования нужен источник. Если нет воды, нет и реки. Точно так же качество ответов системы напрямую зависит от базы данных. Чем больше контента на азербайджанском языке и локальных источников, тем выше будет точность и совершенство ответов ChatGPT на азербайджанском языке", - пояснил он.

По словам Джафарова, все больше международных платформ начинают поддерживать азербайджанский язык. Так, компания Google объявила, что ее система Gemini уже отвечает на запросы на азербайджанском языке. Если ранее некоторые сервисы не поддерживали этот язык, то сегодня многие решения на базе ИИ обеспечивают такую возможность.

Он подчеркнул, что расширение локального цифрового контента и развитие национальной базы данных имеет принципиальное значение для повышения точности и качества работы систем искусственного интеллекта на азербайджанском языке.

Фатима Багирова