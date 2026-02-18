ANAMA-nın əməkdaşı Xocalıda minaya düşüb
Hadisə
- 18 fevral, 2026
- 11:37
Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşı, 2000-ci il təvəllüdlü Vasif Fizuli oğlu Çobanov xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə minaya düşüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə fevralın 18-də işğaldan azad edilmiş Xocalı rayonunun Muxtar kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Bildirilib ki, ANAMA-nın əməkdaşı hadisə nəticəsində sol əlindən və üz nahiyəsindən müxtəlif xəsarətlər alıb. V.Çobanov rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub. Vəziyyəti qənaətbəxşdir, həyati təhlükəsi yoxdur.
Son xəbərlər
12:42
Səfir ANAMA rəhbəri ilə minatəmizləmə sahəsində Əməkdaşlıq Memorandumunun həyata keçirilməsini müzakirə edibXarici siyasət
12:41
Azərbaycan Portuqaliyaya neft ixracının həcmini açıqlayıbEnergetika
12:40
Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıbDigər ölkələr
12:36
Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaqEkologiya
12:36
Elvin Hüseynov: Bu il "YAŞAT" Fondu artıq dörd layihə həyata keçiribSosial müdafiə
12:34
Azərbaycan xurma ixracından gəlirini 16 %-ə yaxın artırıbİqtisadiyyat
12:33
"Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıbFutbol
12:27
Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunubElm və təhsil
12:14