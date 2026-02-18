Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Ходжалы

    Происшествия
    • 18 февраля, 2026
    • 11:41
    Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Ходжалы

    Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) сообщило о минном инциденте, произошедшем 18 февраля 2026 года на территории села Мухтар Ходжалинского района, освобожденного от оккупации.

    Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, при исполнении служебных обязанностей сотрудник агентства Чобанов Васиф Физули оглу, 2000 года рождения, подорвался на противопехотной мине.

    В результате взрыва он получил ранения левой руки и лица.

    Пострадавший доставлен в районную центральную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

    ANAMA минный инцидент Противопехотная мина взрыв травмы разминирование территорий Ходжалы
    ANAMA-nın əməkdaşı Xocalıda minaya düşüb
    ANAMA employee injured in mine incident in Khojaly
    Ты - Король

    Последние новости

    12:26

    Вахабов: Перевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90% за три года

    Внешняя политика
    12:19

    В Варшаве в результате столкновения двух трамваев пострадали шесть человек

    Другие страны
    12:16

    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

    Внешняя политика
    12:15

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $69

    Энергетика
    12:13

    Орфоэпический словарь азербайджанского языка подготовят к концу 2026 года

    Наука и образование
    12:13

    Обсуждены перспективы сотрудничества AZAL с японскими авиакомпаниями

    Инфраструктура
    12:11
    Фото

    В Баку призвали институционализировать сотрудничество в формате C6

    Внутренняя политика
    12:09

    Anglo Asian Mining ожидает ежегодного роста добычи золота и серебра в Азербайджане

    Бизнес
    12:09

    В Баку состоится персональная выставка азербайджано-американского художника Вугара Гулиева

    Kультурная политика
    Лента новостей