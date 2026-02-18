Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Ходжалы

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) сообщило о минном инциденте, произошедшем 18 февраля 2026 года на территории села Мухтар Ходжалинского района, освобожденного от оккупации.

Как сообщает Report со ссылкой на ANAMA, при исполнении служебных обязанностей сотрудник агентства Чобанов Васиф Физули оглу, 2000 года рождения, подорвался на противопехотной мине.

В результате взрыва он получил ранения левой руки и лица.

Пострадавший доставлен в районную центральную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.