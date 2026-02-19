Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 20:48
    Турция выразила готовность направить военных в Газу в рамках стабилизационных сил

    Турция готова направить своих военнослужащих в Газу в рамках международных стабилизационных сил.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на 1-ом заседании Совета мира, проходящем в Вашингтоне.

    По словам Фидана, спустя два года конфликт был прекращен благодаря личной инициативе президента США Дональда Трампа и усилиям Турции:

    "Однако гуманитарная ситуация остается деликатным вопросом. Поэтому наши совместные усилия важны. Мы готовы оказать поддержку в восстановлении здравоохранения и образования, в обучении полиции Газы, а также направить свой персонал в рамках международных стабилизационных сил. Мы поддерживаем ваши усилия по обеспечению справедливости и гарантий мира".

    Турция Хакан Фидан Международные силы стабилизации
    Hakan Fidan: Türkiyə Qəzzaya beynəlxalq sabitləşmə qüvvələrinə öz heyətini göndərməyə hazırdır
    Türkiye expresses readiness to deploy troops to Gaza within stabilization forces
