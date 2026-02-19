Турция выразила готовность направить военных в Газу в рамках стабилизационных сил

Турция готова направить своих военнослужащих в Газу в рамках международных стабилизационных сил.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на 1-ом заседании Совета мира, проходящем в Вашингтоне.

По словам Фидана, спустя два года конфликт был прекращен благодаря личной инициативе президента США Дональда Трампа и усилиям Турции:

"Однако гуманитарная ситуация остается деликатным вопросом. Поэтому наши совместные усилия важны. Мы готовы оказать поддержку в восстановлении здравоохранения и образования, в обучении полиции Газы, а также направить свой персонал в рамках международных стабилизационных сил. Мы поддерживаем ваши усилия по обеспечению справедливости и гарантий мира".