Глава МИД Турции: Эрдоган привержен урегулированию конфликта в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привержен урегулированию конфликта в секторе Газе.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во время выступления на первом заседании Совета мира, проходящем в Вашингтоне.

Глава МИД Турции отметил, что гуманитарная ситуация в Газе по-прежнему остается напряженной:

"Поэтому наши совместные усилия важны. Турция оказала значительную гуманитарную помощь. Мы также готовы оказать поддержку в отношении других мер".