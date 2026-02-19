Глава МИД Турции: Эрдоган привержен урегулированию конфликта в Газе
Внешняя политика
- 19 февраля, 2026
- 20:34
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привержен урегулированию конфликта в секторе Газе.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во время выступления на первом заседании Совета мира, проходящем в Вашингтоне.
Глава МИД Турции отметил, что гуманитарная ситуация в Газе по-прежнему остается напряженной:
"Поэтому наши совместные усилия важны. Турция оказала значительную гуманитарную помощь. Мы также готовы оказать поддержку в отношении других мер".
Последние новости
21:11
Анна Бордон: Азербайджанские банки остаются хорошо капитализированными и прибыльнымиФинансы
21:06
На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводненийДругие страны
21:03
МВФ огласил прогнозы экспортной цены на азербайджанский газ до 2032 годЭнергетика
21:02
Фото
В Вашингтоне завершилось первое заседание Совета мира - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
20:58
ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе ГазаФутбол
20:51
Дональд Трамп подписал итоговую резолюцию первого заседания Совета мираВнешняя политика
20:48
Турция выразила готовность направить военных в Газу в рамках стабилизационных силВнешняя политика
20:34
Глава МИД Турции: Эрдоган привержен урегулированию конфликта в ГазеВнешняя политика
20:31