Türkiyə XİN başçısı: Ərdoğan Qəzzada münaqişənin həllinə sadiqdir
Xarici siyasət
- 19 fevral, 2026
- 20:29
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəzzada münaqişənin həllinə sadiqdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Vaşinqtonda keçirilən Sülh Şurasının ilk iclasında çıxışı zamanı deyib.
Türkiyənin XİN başçısı qeyd edib ki, Qəzzada humanitar vəziyyət hələ də həssasdır:
"Odur ki, müştərək səylərimiz vacibdir. Türkiyə böyük humanitar yardım göstərib. Digər tədbirlərlə bağlı da dəstəyə hazırıq".
Son xəbərlər
20:46
Şahbaz Şərif Trampa: Cənub Şərqi Asiyanın xilaskarısınızXarici siyasət
20:42
IMF: Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2032-ci ilə 86 milyard ABŞ dollarını ötəcəkMaliyyə
20:38
Hakan Fidan: Türkiyə Qəzzaya beynəlxalq sabitləşmə qüvvələrinə öz heyətini göndərməyə hazırdırXarici siyasət
20:29
Türkiyə XİN başçısı: Ərdoğan Qəzzada münaqişənin həllinə sadiqdirXarici siyasət
20:29
IMF Azərbaycana inflyasiya risklərinin monitorinqini tövsiyə edirMaliyyə
20:27
Tramp: Bir neçə ölkə Qəzzaya qoşun göndərməyə hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
20:24
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilibKomanda
20:15
Foto
Anar Quliyev italiyalı səfirlə şəhərsalma və memarlıq sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edibİnfrastruktur
20:03