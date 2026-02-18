İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Xorvatiyanın Azərbaycandan idxal etdiyi neftin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    • 18 fevral, 2026
    • 11:27
    Xorvatiyanın Azərbaycandan idxal etdiyi neftin həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Xorvatiyaya 86 min 166,17 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 40 milyon 819,95 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 3,9 dəfə, dəyəri isə 4,6 dəfə azdır.

    Xorvatiyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 3,26 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan dəyəri 1 milyard 238 milyon 082,05 min ABŞ dolları olan 2 milyon 642 min 930,94 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Azərbaycan Xorvatiya xam neft ixracı
    Croatia's January crude oil imports from Azerbaijan exceed 86,000 tons

    Son xəbərlər

    12:42

    Səfir ANAMA rəhbəri ilə minatəmizləmə sahəsində Əməkdaşlıq Memorandumunun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:41

    Azərbaycan Portuqaliyaya neft ixracının həcmini açıqlayıb

    Energetika
    12:40

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    Digər ölkələr
    12:36

    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:36

    Elvin Hüseynov: Bu il "YAŞAT" Fondu artıq dörd layihə həyata keçirib

    Sosial müdafiə
    12:34

    Azərbaycan xurma ixracından gəlirini 16 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    12:33

    "Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    Futbol
    12:27

    Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti