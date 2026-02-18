İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Gürcüstanın keçmiş baş prokuroru fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulmasında ittiham edilir

    Region
    • 18 fevral, 2026
    • 11:38
    Gürcüstanın keçmiş baş prokuroru fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulmasında ittiham edilir

    Gürcüstanın keçmiş baş prokuroru Otar Partsxaladze saxta çağrı mərkəzləri vasitəsilə törədilən fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı cinayət işi üzrə əsas fiqurlardan biri kimi müəyyən edilib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bu barədə Gürcüstanın Baş prokurorluğunun keçirdiyi brifinqdə məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, iş üzrə 10 nəfərə qarşı cinayət işi başlanılıb:

    "Hazırda gizlənən Partsxaladzeyə qarşı qiyabi ittiham irəli sürüləcək. Eyni iş üzrə tanınmış media nümayəndəsi, "Kronika+" nəşrinin təsisçisi Eliso Kiladze isə həbs edilib".

    Bildirilib ki, 2020–2023-cü illər ərzində Gürcüstanda Otar Partsxaladzenin himayəsi altında fəaliyyət göstərən koordinasiyalı mütəşəkkil cinayətkar qrup mövcud olub. Qrupun əsas məqsədi saxta investisiya platformaları vasitəsilə xarici vətəndaşların vəsaitlərini ələ keçirmək və sonradan həmin pulları leqallaşdırmaq olub.

    İstintaq müəyyən edib ki, Tbilisinin müxtəlif ərazilərində rus, ingilis və alman dilli bölmələri olan saxta çağrı mərkəzləri yaradılıb. Operatorlar vətəndaşları guya gəlirli investisiya layihələrinə cəlb edərək onların külli miqdarda pul və kriptovalyutalarını mənimsəyiblər.

    Prokurorluğun açıqlamasına əsasən, yalnız istintaqın bu mərhələsində 200-dən çox xarici vətəndaşa məxsus təxminən 9,5 milyon ABŞ dolları dəyərində kriptovalyutanın saxtakarlıq yolu ilə ələ keçirildiyi təsdiqlənib.

    Otar Partsxaladze, Eliso Kiladze və digər təqsirləndirilən şəxslərə qarşı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 180-ci (dələduzluq) və 194-cü (çirkli pulların yuyulması) maddələri ilə ittihamlar irəli sürülüb. Bu maddələr 12 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzasını nəzərdə tutur.

    Gürcüstan Baş Prokurorluq Korrupsiya
    Экс-генпрокурор Грузии обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

    Son xəbərlər

    12:42

    Səfir ANAMA rəhbəri ilə minatəmizləmə sahəsində Əməkdaşlıq Memorandumunun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:41

    Azərbaycan Portuqaliyaya neft ixracının həcmini açıqlayıb

    Energetika
    12:40

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    Digər ölkələr
    12:36

    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:36

    Elvin Hüseynov: Bu il "YAŞAT" Fondu artıq dörd layihə həyata keçirib

    Sosial müdafiə
    12:34

    Azərbaycan xurma ixracından gəlirini 16 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    12:33

    "Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    Futbol
    12:27

    Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti