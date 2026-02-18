Экс-генпрокурор Грузии обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе был признан одним из главных фигурантов уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег, совершенных с помощью поддельных колл-центров.

Как передает грузинское бюро Report, об этом было объявлено на брифинге в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело в отношении 10 человек.

"Обвинения будут предъявлены заочно бывшему генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе, скрывающемуся от правосудия, и членам его преступной группировки Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили и Михаилу Чохели. По этому же уголовному делу арестован член организованной преступной группировки Элисо Киладзе, основатель "Кроники+", - сообщили в ведомстве.

Совместное расследование, проведенное Генпрокуратурой и Следственной службой Министерства финансов, установило, что в 2020-2023 годах в Грузии под подровительством Отара Парцхаладзе действовала организованная преступная группа, целью которой было незаконное получение материальной выгоды и последующее отмывание денег.

Члены ОПГ создали в Грузии несколько юридических лиц, на основе которых они организовали мошеннические колл-центры в различных районах Тбилиси. Операторы колл-центров, следуя указаниям руководителей, заманивали пользователей на поддельные торговые платформы, занимались торговлей, обещая выгодные инвестиции, и мошенническим путем изымали крупные суммы средств или криптовалют, инвестированных пользователями, а затем размещали, делили и интегрировали незаконные активы.

На данном этапе расследования установлено лишь то, что в 2020-2023 годах в рамках преступной деятельности члены организованной группы мошенническим путем присвоили криптовалюту на сумму около $9,5 млн, принадлежащую более чем 200 иностранным гражданам.

Обвинения, предъявленные Отару Парцхаладзе, Георгию Микадзе, Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили, Михаилу Чохели, Элисо Киладзе, Гиви Джибладзе, Бен Анори, Торнике Джанелидзе и Георгию Камладзе по статьям 180 и 194 УR Грузии, предусматривают наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.