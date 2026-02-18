Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Экс-генпрокурор Грузии обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 11:45
    Экс-генпрокурор Грузии обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

    Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе был признан одним из главных фигурантов уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег, совершенных с помощью поддельных колл-центров.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом было объявлено на брифинге в Генпрокуратуре.

    Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело в отношении 10 человек.

    "Обвинения будут предъявлены заочно бывшему генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе, скрывающемуся от правосудия, и членам его преступной группировки Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили и Михаилу Чохели. По этому же уголовному делу арестован член организованной преступной группировки Элисо Киладзе, основатель "Кроники+", - сообщили в ведомстве.

    Совместное расследование, проведенное Генпрокуратурой и Следственной службой Министерства финансов, установило, что в 2020-2023 годах в Грузии под подровительством Отара Парцхаладзе действовала организованная преступная группа, целью которой было незаконное получение материальной выгоды и последующее отмывание денег.

    Члены ОПГ создали в Грузии несколько юридических лиц, на основе которых они организовали мошеннические колл-центры в различных районах Тбилиси. Операторы колл-центров, следуя указаниям руководителей, заманивали пользователей на поддельные торговые платформы, занимались торговлей, обещая выгодные инвестиции, и мошенническим путем изымали крупные суммы средств или криптовалют, инвестированных пользователями, а затем размещали, делили и интегрировали незаконные активы.

    На данном этапе расследования установлено лишь то, что в 2020-2023 годах в рамках преступной деятельности члены организованной группы мошенническим путем присвоили криптовалюту на сумму около $9,5 млн, принадлежащую более чем 200 иностранным гражданам.

    Обвинения, предъявленные Отару Парцхаладзе, Георгию Микадзе, Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили, Михаилу Чохели, Элисо Киладзе, Гиви Джибладзе, Бен Анори, Торнике Джанелидзе и Георгию Камладзе по статьям 180 и 194 УR Грузии, предусматривают наказание от 9 до 12 лет лишения свободы.

    Грузия Отар Парцхаладзе уголовное дело мошенничество Генпрокуратура
    Gürcüstanın keçmiş baş prokuroru fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulmasında ittiham edilir
    Ты - Король

    Последние новости

    12:26

    Вахабов: Перевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90% за три года

    Внешняя политика
    12:19

    В Варшаве в результате столкновения двух трамваев пострадали шесть человек

    Другие страны
    12:16

    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

    Внешняя политика
    12:15

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $69

    Энергетика
    12:13

    Орфоэпический словарь азербайджанского языка подготовят к концу 2026 года

    Наука и образование
    12:13

    Обсуждены перспективы сотрудничества AZAL с японскими авиакомпаниями

    Инфраструктура
    12:11
    Фото

    В Баку призвали институционализировать сотрудничество в формате C6

    Внутренняя политика
    12:09

    Anglo Asian Mining ожидает ежегодного роста добычи золота и серебра в Азербайджане

    Бизнес
    12:09

    В Баку состоится персональная выставка азербайджано-американского художника Вугара Гулиева

    Kультурная политика
    Лента новостей