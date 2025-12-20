Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЕК рассматривает отмену безвиза с Грузией

    Еврокомиссия (ЕК) может отменить безвизовый режим с Грузией, если Тбилиси будет игнорировать рекомендации Евросоюза (ЕС).

    Как передает Report, это следует из опубликованного 19 декабря восьмого отчета ЕК в рамках механизма приостановления безвизового режима.

    Отмечается, что на первом этапе будет приостановлен безвизовый режим для обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями, поскольку они несут основную ответственность за невыполнение рекомендаций.

    "На втором этапе приостановление безвизового режима может быть распространено на всё население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы. В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны", - отмечается в документе.

    Avropa Komissiyası Gürcüstanla viza rejiminin ləğvini nəzərdən keçirir

