Arizona ştatındakı hərbi bazada atışma baş verib
Digər ölkələr
- 19 dekabr, 2025
- 23:36
ABŞ-nin Arizona ştatında yerləşən "Luke" Hərbi Hava Qüvvələri bazasında naməlum şəxs atəş açıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə bazanın rəsmi "Facebook" səhifəsində yayımlanan açıqlamada bildirilib.
"Luke" bazası atışma insidenti ilə bağlı məlumatlara görə tədbirlər görür. Şəxsi heyətə yerlərində qalmaq və sığınacaq tapmaq tapşırılıb", – bəyanatda qeyd olunub.
Hazırda mümkün qurbanlar və atəş açan şəxsin kimliyi barədə məlumat verilmir.
Son xəbərlər
23:52
Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində polisə atəş açılıb, dörd nəfər saxlanılıbRegion
23:36
Arizona ştatındakı hərbi bazada atışma baş veribDigər ölkələr
23:17
İsraillə Livan təhlükəsizlik və iqtisadi məsələlərlə bağlı görüş keçiribDigər ölkələr
22:53
KİV: Belçikada muzeydən Napoleonun üzüyü oğurlanıbDigər ölkələr
22:41
IFFHS 2025-ci il üçün ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıbFutbol
22:41
Foto
Cenevrədə Xəzər dənizi ilə bağlı yaradılmış xüsusi qrupun ikinci iclası keçirilibXarici siyasət
22:31
Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyibDigər ölkələr
22:28
Rubio dekabrın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə razılaşmaya ümid edirDigər ölkələr
22:25