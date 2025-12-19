Гутерриш: Действия хуситов парализуют гуманитарную деятельность ООН в Йемене

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    19 декабря, 2025
    22:27
    Хуситы 18 декабря задержали еще 10 сотрудников ООН.

    Как сообщает американское бюро Report, таким образом общее число сотрудников ООН, удерживаемых хуситами, достигло 69 человек.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил необоснованные задержания сотрудников Организации Объединенных Наций со стороны хуситов.

    По его словам, подобные действия фактически делают невозможной гуманитарную деятельность ООН на территориях, находящихся под контролем хуситов. В результате миллионы людей, нуждающихся в помощи, лишаются доступа к жизненно важной гуманитарной поддержке.

    Генеральный секретарь призвал хуситов немедленно и без каких-либо условий освободить всех необоснованно задержанных сотрудников ООН, неправительственных и организаций гражданского общества, а также дипломатических миссий. Он также потребовал отменить решения о привлечении сотрудников ООН к уголовному преследованию.

    В заявлении подчеркнута необходимость соблюдения международного права, в том числе привилегий и иммунитетов ООН и ее персонала. Отмечено, что эти принципы имеют ключевое значение для безопасного и принципиального осуществления гуманитарной деятельности.

    Сообщается, что Генеральный секретарь ООН продолжит усилия по освобождению всех задержанных сотрудников ООН посредством взаимодействия с государствами - членами организации, Советом Безопасности, а также через прямые контакты с хуситами. Гутерриш также выразил солидарность с пострадавшими семьями и общинами в Йемене.

    Quterreş husiləri saxlanılan BMT əməkdaşlarını dərhal azad etməyə çağırıb

