İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Quterreş husiləri saxlanılan BMT əməkdaşlarını dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 21:39
    Quterreş husiləri saxlanılan BMT əməkdaşlarını dərhal azad etməyə çağırıb

    18 dekabr husilərin de-fakto hakimiyyət orqanları tərəfindən daha 10 BMT əməkdaşı əsassız şəkildə saxlanılıb.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bununla da husilər tərəfindən saxlanılan BMT əməkdaşlarının ümumi sayı 69-a çatıb.

    BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş husilər tərəfindən BMT əməkdaşlarının əsassız saxlanılmasını qətiyyətlə pisləyib.

    Baş katib bildirib ki, bu cür saxlanılmalar husilərin nəzarətində olan ərazilərdə BMT-nin humanitar yardım fəaliyyətini faktiki olaraq mümkünsüz edir. Nəticədə yardıma ehtiyacı olan milyonlarla insanın həyati əhəmiyyət daşıyan humanitar yardıma çıxışı məhdudlaşır.

    Baş katib husiləri BMT-nin, qeyri-hökumət və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, habelə diplomatik missiyaların bütün əsassız saxlanılan əməkdaşlarını dərhal və qeyd-şərtsiz azad etməyə çağırıb. Eyni zamanda, BMT əməkdaşlarının cinayət təqibinə cəlb olunması ilə bağlı qərarların ləğv edilməsi tələb olunub.

    Bəyanatda beynəlxalq hüquqa, o cümlədən BMT-nin və onun əməkdaşlarının imtiyaz və toxunulmazlıqlarına hörmət edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Bildirilib ki, bu prinsiplər humanitar fəaliyyətin təhlükəsiz və prinsipial şəraitdə həyata keçirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Qeyd edilib ki, BMT Baş katibi və təşkilat üzv dövlətlərlə, Təhlükəsizlik Şurası ilə əməkdaşlıq, eləcə də husilərlə birbaşa təmaslar vasitəsilə saxlanılan bütün BMT əməkdaşlarının azadlığa buraxılması istiqamətində səylərini davam etdirəcək. Baş katib həmçinin Yəməndə zərərçəkmiş ailələr və icmalarla həmrəy olduğunu bildirib.

    BMT Husi azad etmə
    Гутерриш: Действия хуситов парализуют гуманитарную деятельность ООН в Йемене

    Son xəbərlər

    22:31

    Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    22:28

    Rubio dekabrın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə razılaşmaya ümid edir

    Digər ölkələr
    22:25

    BMT Cənubi Sudan hökumətini əməkdaşının öldürülməsini araşdırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    22:21

    "NYMEX"də platin qiymətləri 17 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

    Digər ölkələr
    22:01

    Rubio: Razılaşma barədə qərarı Rusiya və Ukrayna qəbul etməlidir, ABŞ yox

    Digər ölkələr
    21:55

    KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    21:55

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub

    Komanda
    21:42

    KİV: Yelisey sarayının baş ofisiantı iki il ərzində iqamətgahdan qab-qacaq oğurlayıb

    Digər ölkələr
    21:39

    Quterreş husiləri saxlanılan BMT əməkdaşlarını dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti