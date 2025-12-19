СМИ: Из музея в Бельгии похитили кольцо Наполеона

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 19 декабря, 2025
    • 22:45
    Двое неизвестных пробрались в музей Последней Ставки Наполеона в бельгийской коммуне Женап и украли несколько предметов из коллекции.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTBF.

    По его информации, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Среди пропавших вещей было золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее самому Наполеону, и золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи.

    По факту кражи начато расследование.

    Бельгия музей кража кольцо Наполеон
    KİV: Belçikada muzeydən Napoleonun üzüyü oğurlanıb

