СМИ: Из музея в Бельгии похитили кольцо Наполеона
- 19 декабря, 2025
- 22:45
Двое неизвестных пробрались в музей Последней Ставки Наполеона в бельгийской коммуне Женап и украли несколько предметов из коллекции.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал RTBF.
По его информации, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Среди пропавших вещей было золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее самому Наполеону, и золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи.
По факту кражи начато расследование.
