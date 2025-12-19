İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: Belçikada muzeydən Napoleonun üzüyü oğurlanıb

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 22:53
    KİV: Belçikada muzeydən Napoleonun üzüyü oğurlanıb

    Belçikanın Jenap kommunasında iki naməlum şəxs "Napoleonun Son Qərargahı" muzeyinə daxil olaraq kolleksiyadan bir neçə əşya oğurlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə RTBF telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə dekabrın 17-dən 18-nə keçən gecə baş verib. Oğurlanan əşyalar arasında birbaşa Napoleona məxsus brilyant qaşlı qızıl üzük, həmçinin Napoleon dövründə buraxılmış qızıl və gümüş sikkələri olub.

    Hadisə ilə bağlı istintaq başlanıb.

    Belçika Napoleon üzük oğurluq
    СМИ: Из музея в Бельгии похитили кольцо Наполеона

    Son xəbərlər

    22:53

    KİV: Belçikada muzeydən Napoleonun üzüyü oğurlanıb

    Digər ölkələr
    22:41

    IFFHS 2025-ci il üçün ən yaxşı qapıçının adını açıqlayıb

    Futbol
    22:41
    Foto

    Cenevrədə Xəzər dənizi ilə bağlı yaradılmış xüsusi qrupun ikinci iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    22:31

    Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    22:28

    Rubio dekabrın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə razılaşmaya ümid edir

    Digər ölkələr
    22:25

    BMT Cənubi Sudan hökumətini əməkdaşının öldürülməsini araşdırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    22:21

    "NYMEX"də platin qiymətləri 17 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

    Digər ölkələr
    22:01

    Rubio: Razılaşma barədə qərarı Rusiya və Ukrayna qəbul etməlidir, ABŞ yox

    Digər ölkələr
    21:55

    KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti