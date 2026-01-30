İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Futbol
    • 30 yanvar, 2026
    • 01:58
    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinə yekun vurulub

    "Report" xəbər verir ki, "Fənərbağça" səfərdə "FCSB"nin qonağı olub. "Roma" isə Yunanıstanda "Panatinaikos"la qarşılaşıb.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    VIII tur

    "Genk " (Belçika) - "Malmö" (İsveç) – 2:1

    "Qo Ehed İqlz" (Niderland) - "Braqa" (Portuqaliya) – 0:0

    "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Roma" (İtaliya) – 1:1

    "Ştutqart" (Almaniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə) – 3:2

    FCSB (Rumıniya) - "Fənərbağça" (Türkiyə) – 1:1

    "Şturm" (Avstriya) - "Brann" (Norveç) – 1:0

    "Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – 4:0

    "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Nitsa" (Fransa) – 1:0

    "Midtyullann" (Danimarka) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) – 2:0

    "Bazel" (İsveçrə) - " Viktoriya" (Plzen, Çexiya) – 0:1

    "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Bolonya" (İtaliya) – 0:3

    "Seltik" (Şotlandiya) - " Utrext" (Niderland) – 4:2

    "Lion" (Fransa) - PAOK (Yunanıstan) – 4:2

    "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Selta" (İspaniya) – 1:1

    "Aston Villa" (İngiltərə) - " Zaltsburq" (Avstriya) – 3:2

    "Betis" (İspaniya) - " Feyenoord" (Niderland) – 2:1

    "Lill" (Fransa) - "Frayburq" (Almaniya) – 1:0

    "Portu" (Portuqaliya) - "Reyncers" (Şotlandiya) – 3:1

    Avropa Liqası Futbol
    Завершился общий этап Лиги Европы УЕФА

