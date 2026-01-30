UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinə yekun vurulub
- 30 yanvar, 2026
- 01:58
UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinə yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, "Fənərbağça" səfərdə "FCSB"nin qonağı olub. "Roma" isə Yunanıstanda "Panatinaikos"la qarşılaşıb.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
VIII tur
"Genk " (Belçika) - "Malmö" (İsveç) – 2:1
"Qo Ehed İqlz" (Niderland) - "Braqa" (Portuqaliya) – 0:0
"Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Roma" (İtaliya) – 1:1
"Ştutqart" (Almaniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə) – 3:2
FCSB (Rumıniya) - "Fənərbağça" (Türkiyə) – 1:1
"Şturm" (Avstriya) - "Brann" (Norveç) – 1:0
"Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – 4:0
"Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Nitsa" (Fransa) – 1:0
"Midtyullann" (Danimarka) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) – 2:0
"Bazel" (İsveçrə) - " Viktoriya" (Plzen, Çexiya) – 0:1
"Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Bolonya" (İtaliya) – 0:3
"Seltik" (Şotlandiya) - " Utrext" (Niderland) – 4:2
"Lion" (Fransa) - PAOK (Yunanıstan) – 4:2
"Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Selta" (İspaniya) – 1:1
"Aston Villa" (İngiltərə) - " Zaltsburq" (Avstriya) – 3:2
"Betis" (İspaniya) - " Feyenoord" (Niderland) – 2:1
"Lill" (Fransa) - "Frayburq" (Almaniya) – 1:0
"Portu" (Portuqaliya) - "Reyncers" (Şotlandiya) – 3:1