Завершился общий этап Лиги Европы УЕФА
- 30 января, 2026
- 02:23
Как сообщает Report, "Фенербахче" в гостях сыграл с ФКСБ, а "Рома" в Греции встретилась с "Панатинаикосом".
Лига Европы УЕФА
Лиговый этап
VIII тур
"Генк" (Бельгия) - "Мальмё" (Швеция) - 2:1
"Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - "Брага" (Португалия) - 0:0
"Панатинаикос" (Греция) - "Рома" (Италия) - 1:1
"Штутгарт" (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:2
ФКСБ (Румыния) - "Фенербахче" (Турция) - 1:1
"Штурм" (Австрия) - "Бранн" (Норвегия) - 1:0
"Ноттингем Форест" (Англия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 4:0
"Лудогорец" (Болгария) - "Ницца" (Франция) - 1:0
"Мидтьюлланд" (Дания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:0
"Базель" (Швейцария) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 0:1
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Болонья" (Италия) - 0:3
"Селтик" (Шотландия) - "Утрехт" (Нидерланды) - 4:2
"Лион" (Франция) - ПАОК (Греция) - 4:2
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Сельта" (Испания) - 1:1
"Астон Вилла" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:2
"Бетис" (Испания) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:1
"Лилль" (Франция) - "Фрайбург" (Германия) - 1:0
"Порту" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:1