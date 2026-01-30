Завершился общий этап Лиги Европы УЕФА

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    • 30 января, 2026
    • 02:23
    Как сообщает Report, "Фенербахче" в гостях сыграл с ФКСБ, а "Рома" в Греции встретилась с "Панатинаикосом".

    Лига Европы УЕФА

    Лиговый этап

    VIII тур

    "Генк" (Бельгия) - "Мальмё" (Швеция) - 2:1

    "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - "Брага" (Португалия) - 0:0

    "Панатинаикос" (Греция) - "Рома" (Италия) - 1:1

    "Штутгарт" (Германия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:2

    ФКСБ (Румыния) - "Фенербахче" (Турция) - 1:1

    "Штурм" (Австрия) - "Бранн" (Норвегия) - 1:0

    "Ноттингем Форест" (Англия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 4:0

    "Лудогорец" (Болгария) - "Ницца" (Франция) - 1:0

    "Мидтьюлланд" (Дания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:0

    "Базель" (Швейцария) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 0:1

    "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Болонья" (Италия) - 0:3

    "Селтик" (Шотландия) - "Утрехт" (Нидерланды) - 4:2

    "Лион" (Франция) - ПАОК (Греция) - 4:2

    "Црвена Звезда" (Сербия) - "Сельта" (Испания) - 1:1

    "Астон Вилла" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:2

    "Бетис" (Испания) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:1

    "Лилль" (Франция) - "Фрайбург" (Германия) - 1:0

    "Порту" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:1

