Генштаб ВС Ирана: Не наносили удары по территории и портам Омана

ВС Ирана не наносили удары по территории и портам Омана.

Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) со ссылкой на Центр связи Генштаба ВС Ирана.

"Оманские власти сообщили об атаке дронов на порт Салала. По их данным, два дрона были перехвачены в провинции Дофар на юго-западе Омана. Центр связи Генерального штаба Вооруженных сил опровергает любую военную агрессию со стороны вооруженных сил Ирана по территории и портам дружественной и соседней страны Омана", - сказано в сообщении.