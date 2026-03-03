Генштаб ВС Ирана: Не наносили удары по территории и портам Омана

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    В регионе
    03 марта, 2026
    • 17:58
    ВС Ирана не наносили удары по территории и портам Омана.

    Как передает Report, об этом говорится в телеграм-канале государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) со ссылкой на Центр связи Генштаба ВС Ирана.

    "Оманские власти сообщили об атаке дронов на порт Салала. По их данным, два дрона были перехвачены в провинции Дофар на юго-западе Омана. Центр связи Генерального штаба Вооруженных сил опровергает любую военную агрессию со стороны вооруженных сил Ирана по территории и портам дружественной и соседней страны Омана", - сказано в сообщении.

