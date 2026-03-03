İran Silahlı Qüvvələri: Oman ərazisinə zərbə endirilməyib
Region
- 03 mart, 2026
- 18:14
İranın Silahlı Qüvvələri Oman ərazisinə və limanlarına zərbələr endirməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat İranın dövlət teleradio şirkətinin (IRIB) "Telegram" kanalında ölkənin Silahlı Qüvvələrinin (SQ) Baş Qərargahının Rabitə Mərkəzinə istinadən yayılıb.
"Oman hakimiyyəti Salalah limanına dron hücumu barədə məlumat verib. Məlumata görə, Omanın cənub-qərbindəki Dofar əyalətində iki dron ələ keçirilib. SQ-nin Baş Qərargahının Rabitə Mərkəzi İranın silahlı qüvvələri tərəfindən dost və qonşu ölkə olan Omanın ərazisinə və limanlarına qarşı hər hansı hərbi təcavüzü təkzib edir", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
18:45
"Araz-Naxçıvan"ın kapitanı məşqlərə başlayıbFutbol
18:42
Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olubXarici siyasət
18:42
"Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyibRegion
18:39
Foto
Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıbİnfrastruktur
18:36
"Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilərFormula 1
18:34
Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
18:29
Foto
Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2Xarici siyasət
18:24
EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıbMaliyyə
18:20