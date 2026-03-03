Здание гостелерадиокомпании Ирана подверглось авиаударам
В регионе
- 03 марта, 2026
- 10:14
Силы США и Израиля ночью и утром нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) в Тегеране.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что это не повлияло на процесс вещания.
Последние новости
10:52
Эми Карлон представит США на заседании министров в рамках КС по ЮГКЭнергетика
10:45
Иран ударил БПЛА по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую АравиюДругие страны
10:33
АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Газах-БакуИнфраструктура
10:31
ЦАХАЛ: Из Ливана по северу Израиля выпущено пять ракетДругие страны
10:30
Посол Украины: Энергобезопасность - вопрос геополитики и стратегической автономии ЕвропыВнешняя политика
10:26
Золото подорожало более чем на 1% из-за эскалации конфликта на Ближнем ВостокеФинансы
10:22
Ильхам Алиев принимает участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГКВнешняя политика
10:14
Здание гостелерадиокомпании Ирана подверглось авиаударамВ регионе
10:01