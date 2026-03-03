Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Здание гостелерадиокомпании Ирана подверглось авиаударам

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 10:14
    Здание гостелерадиокомпании Ирана подверглось авиаударам

    Силы США и Израиля ночью и утром нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Ирана (IRIB) в Тегеране.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    Отмечается, что это не повлияло на процесс вещания.

    телерадиокомпания Ирана авиаудары Удары по Ирану Совместная операция Израиля и США
    İranın dövlət teleradio şirkətinin binası hava zərbələrinə məruz qalıb
    Iran's state broadcaster building hit by airstrikes

