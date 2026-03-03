İranın dövlət teleradio şirkətinin binası hava zərbələrinə məruz qalıb
Region
- 03 mart, 2026
- 10:19
ABŞ və İsrail qüvvələri gecə və səhər saatlarında Tehranda İranın dövlət teleradio şirkətinin (IRIB) binasına zərbə endiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.
