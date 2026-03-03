Пярвиз Шахбазов: Инвестиции в ЮГК оправдывают себя

Инвестиции, вложенные в Южный газовый коридор (ЮГК), уже оправдывают себя, и диалог с Европейским союзом по расширению проекта продолжается.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

Министр отметил, что Южный газовый коридор является проектом долгосрочного стратегического характера.

"Несомненно, все инвестиции, направленные в этот проект, уже возвращаются, и проект представляет для нас особое значение. Безусловно, это стратегический проект, приносящий нашей стране значительный доход. В будущем мы желаем его дальнейшего расширения и с этой целью ведем обсуждения с Европейским союзом", - сказал Шахбазов.