    Пярвиз Шахбазов: Инвестиции в ЮГК оправдывают себя

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 17:59
    Пярвиз Шахбазов: Инвестиции в ЮГК оправдывают себя

    Инвестиции, вложенные в Южный газовый коридор (ЮГК), уже оправдывают себя, и диалог с Европейским союзом по расширению проекта продолжается.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной итогам 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    Министр отметил, что Южный газовый коридор является проектом долгосрочного стратегического характера.

    "Несомненно, все инвестиции, направленные в этот проект, уже возвращаются, и проект представляет для нас особое значение. Безусловно, это стратегический проект, приносящий нашей стране значительный доход. В будущем мы желаем его дальнейшего расширения и с этой целью ведем обсуждения с Европейским союзом", - сказал Шахбазов.

