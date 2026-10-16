Ватикан опубликовал первые фотографии папы Римского после операции
- 16 октября, 2026
- 17:43
Будьте в курсе главных новостей!
Ватикан опубликовал первые фотографии папы Римского Льва XIV после операции по удалению опухоли в легком, снимки сделаны в римской больнице "Джемелли", где понтифик проходит послеоперационное восстановление.
Как передает Report, в сообщении службы печати Святого престола говорится о том, что он отслужил мессу в зале на 10-м этаже больницы, где находится его палата.
На богослужении присутствовали медицинские работники клиники, свободные в тот момент от исполнения служебных обязанностей, а также сотрудники жандармерии Ватикана.
Все аудиенции папы Римского отменены до 20 октября. Понтифик после операции пробудет в клинике около недели.
Pope Leo XIV celebrated Mass at noon on Friday in the room set up on the 10th floor of Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office. Several members of Gemelli's medical and nursing staff attended the Mass, along with members of the Vatican City State Gendarmerie Corps. "In his homily, the Pope thanked all the staff—doctors, nurses, and orderlies—for the work they do every day caring for patients in their frailty, and especially for what they have done and continue to do for him," read the statement.— Vatican News (@VaticanNews) October 16, 2026