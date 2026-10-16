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    Ватикан опубликовал первые фотографии папы Римского после операции

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 17:43
    Ватикан опубликовал первые фотографии папы Римского после операции

    Ватикан опубликовал первые фотографии папы Римского Льва XIV после операции по удалению опухоли в легком, снимки сделаны в римской больнице "Джемелли", где понтифик проходит послеоперационное восстановление.

    Как передает Report, в сообщении службы печати Святого престола говорится о том, что он отслужил мессу в зале на 10-м этаже больницы, где находится его палата.

    На богослужении присутствовали медицинские работники клиники, свободные в тот момент от исполнения служебных обязанностей, а также сотрудники жандармерии Ватикана.

    Все аудиенции папы Римского отменены до 20 октября. Понтифик после операции пробудет в клинике около недели.

    Папа Римский Лев XIV Хирургия
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