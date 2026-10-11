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    Папе Римскому Льву XIV предстоит операция на легком

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    • 11 октября, 2026
    • 14:49
    Папе Римскому Льву XIV предстоит операция на легком

    Папе Римскому Льву XIV предстоит хирургическая операция по удалению небольшого образования в легком, обнаруженного во время медицинского обследования.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом 71-летний понтифик сообщил во время воскресной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане.

    "Во время обследований врачи обнаружили у меня небольшой узел в легком. Он был выявлен на очень ранней стадии и имеет четкую локализацию. Врачи считают целесообразным хирургическое вмешательство. Следуя их рекомендациям, я решил пройти операцию по его удалению", - заявил Лев XIV.

    Операцию планируется провести в ближайшие дни. Другие подробности о предстоящем хирургическом вмешательстве пока не раскрываются.

    Папа Римский Хирургия
    Roma Papası ağciyərindən əməliyyat olunacaq
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